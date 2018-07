Trump fileert Mays brexitplan: 'Zo geen kans op handelsdeal met VS'

Volgens de Amerikaanse president Trump heeft de Britse premier May zijn advies genegeerd door te kiezen voor een 'zachte' brexit-strategie. "Als ze dat doen, dan zal hun handelsovereenkomst met de VS waarschijnlijk niet worden gemaakt", aldus Trump in een spraakmakend interview met de Britse tabloid The Sun.

In het gesprek zet Trump de verhoudingen met de Britten op scherp door uitgebreid in te gaan op de politieke keuzes van het land. Zo zou hij de brexit-onderhandelingen 'geheel anders' hebben aangepakt en denkt hij dat Boris Johnson, die maandag opstapte als minister van Buitenlandse Zaken vanwege Mays strategie, 'een geweldige premier zou zijn'.

'Einde van de deal'

Tegelijkertijd waarschuwt de Amerikaanse president de Britten dat er bij hun huidige plan voor brexit, waarbij ze nauwe banden blijven onderhouden met de Europese Unie, geen kans is op een handelsakkoord tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk.

"Als ze zo'n deal sluiten, dan krijgen wij te maken met de EU in plaats van met het VK, dus dat zal waarschijnlijk het einde van de deal betekenen. Als ze dat doen, dan zal hun handelsovereenkomst met de VS waarschijnlijk niet worden gemaakt", zegt Trump in het interview met de krant.

Protesten bij bezoek

Trump is gisteren aangekomen in Engeland voor een vierdaags bezoek aan Groot-Brittannië, waar met name in Londen gevreesd wordt voor grootschalige protesten. De Britten willen Trumps bezoek niet laten uitlopen op een teleurstelling en houden hem daarom zo ver mogelijk uit de buurt van de protesten.



De 'Baby Trump'-ballon die demonstranten vandaag oplaten boven Londen. (Foto AFP)

Met de uitnodiging wil May de banden met de VS strak aanhalen, maar in plaats daarvan neemt de spanning door Trumps uitspraken verder toe. "De deal die ze [May - red.] wil, is een geheel andere deal dan waar de mensen op hebben gestemd. Het was niet de deal van het referendum. Ik weet dat er veel mensen zijn opgestapt. Dus veel mensen houden er niet van."

Trump: 'Johnson een geweldige premier'

Vervolgens gaat hij nog een stapje verder door May-rivaal Johnson te tippen als toekomstig premier. "Een erg getalenteerde kerel", aldus Trump. "Ik mag hem graag en heb veel respect voor Boris. Het is duidelijk dat hij mij mag, hij zegt heel goede dingen over mij. Ik was erg bedroefd om te zien dat hij de regering verliet en ik hoop dat hij op een gegeven moment weer terugkomt. Ik denk dat hij een geweldige vertegenwoordiger is voor jullie land."

Als de interviewer doorvraagt of Johnson het land zou kunnen leiden, zegt Trump: "Nou, ik wil ze niet tegen elkaar opzetten. Ik zeg alleen dat hij een geweldige premier zou zijn. Ik denk dat hij heeft wat nodig is."

Trump bezoekt vandaag samen met May de militaire academie Sandhurst. Vervolgens is er een lunch georganiseerd op Mays buitenverblijf Chequerss, waar naast de toekomstige handelsbetrekkingen ook het buitenlands beleid in Noord-Korea en het Midden-Oosten op de agenda staat.