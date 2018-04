Trump-adviseur: aansluiten bij handelsverdrag TPP slechts 'een gedachte'

Dat zei hij tijdens een briefing, voorafgaand aan een ontmoeting tussen president Trump en de Japanse premier Shinzo Abe. Volgens Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, wordt er nog niet over gediscussieerd en hoopt Trump vooral op een apart vrijhandelsakkoord met Japan.

Wat Trump nu precies wil, is niet helemaal duidelijk. Vorige week overwoog hij zich toch nog aan te sluiten bij het Trans-Pacific-Partnership, mits hij een betere deal zou krijgen dan zijn voorganger Barack Obama.

Would only join TPP if the deal were substantially better than the deal offered to Pres. Obama. We already have BILATERAL deals with six of the eleven nations in TPP, and are working to make a deal with the biggest of those nations, Japan, who has hit us hard on trade for years!