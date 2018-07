Theresa May neemt zelf de leiding in brexitonderhandelingen

De Britse premier Theresa May neemt de touwtjes strakker in handen bij de onderhandelingen met de Europese Unie over de brexit. Ze neemt de leiding over van Dominic Raab, die pas net is benoemd als minister van brexit.

May maakte dat bekend in een geschreven verklaring nadat Raab en onderhandelaar Oliver Robbins vanmiddag vragen beantwoordden in het Lagerhuis. Raab volgde begin juli David Davis op, die opstapte omdat hij het niet eens was met May's brexitstrategie.

"May heeft zich waarschijnlijk beseft dat ze deze zomer moet aangrijpen om de brexit rond te krijgen", vertelt correspondent Anne Saenen. "Een no deal scenario is dichterbij dan ooit, en dat is iets wat zij probeert te voorkomen. Ze neemt nu het heft in eigen handen om alles zo gestroomlijnd mogelijk te krijgen."

Lees ook: Chaos, files en veel papierwerk: dit gebeurt er bij geen brexitdeal

Raab is bovendien nog een 'vrij junior minister', zegt Saenen daarnaast. "Hij heeft nog niet veel ervaring, zeker in de EU; hij heeft net zijn eerste meeting gehad in Brussel. May beseft dat er eigenlijk te weinig tijd is om hem in te werken. Het is natuurlijk een flinke kluif op een cruciaal moment."

Deal of no deal

De DExEU, het departement dat zich richt op de brexit, zal intussen verder doorgaan met alle brexitvoorbereidingen. Dat wil zeggen: alle voorbereidingen voor een scenario van een deal met de Europese Unie maar ook van een 'no deal'-optie.

De afdeling is bijvoorbeeld bezig met het voorbereiden van wetgeving en details over het zogenaamde Future Framework, hoe de relatie tussen de EU en Groot-Brittannië eruit komt te zien na de brexit. May stuurt aan op een deal waarbij vrijhandel mogelijk blijft, iets waar veel kritiek op komt van voorstanders van een harde brexit.