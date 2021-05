Grote bedrijven stuk vatbaarder voor datalekken

Rondslingerende USB-stick

Van datalekken is sprake wanneer elektronische data zoals persoonsgegevens van klanten of digitale informatie over bedrijfsprocessen naar buiten komen. De oorzaak kan zowel onopzettelijk zijn, zoals een rondslingerende USB-stick of slecht beveiligde website, als expres, zoals de diefstal van data om deze daarna te verkopen.

In beide gevallen zijn instellingen verplicht hiervan melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vorig jaar ontving de toezichthouder bijna 24.000 meldingen. Hoewel dit er 3000 minder zijn dan in 2019 steeg het aantal meldingen van hacking wel met 30 procent.