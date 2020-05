Kassa voor de staatskas: 6 vragen en antwoorden over de 5G-veiling

Wat levert dat op?

De 700 MHz-band moet, in combinatie met de 1400 MHz- en de 2100 Mhz-frequenties minimaal 900 miljoen euro opleveren. Het ministerie van Economische Zaken heeft dat bedrag vastgesteld op basis van advies van onderzoek door Deloitte.

Dat klinkt als een flink bedrag, maar is veel lager dan de opbrengsten in andere Europese landen. In Duitsland bijvoorbeeld werd er 6,55 miljard euro opgehaald met de 5G-veilingen. In Italië was dat bijna hetzelfde bedrag.

Dat de minimumopbrengst is Nederland lager is, komt omdat de 3,5 GHz en de 700 MHz-band apart onder de hamer gaan.