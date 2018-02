Suikerbietteelt gestegen: 'Goed voor boer en aarde'

Vorig jaar kreeg Nederland er 14 duizend hectare vol suikerbieten bij. Goed nieuws, vindt Hans van Klink. Zijn fabriek zet suikerbieten om in ethanol. "We willen naar een vitaal platteland en we willen fossiele grondstoffen vervangen door groene grondstoffen."

Het is niet zo verrassend dat de bietenteelt het afgelopen jaar is gegroeid. Op 30 september 2017 werd het Europese bietenquotum opgeheven. In één jaar tijd steeg de omvang van suikerbietenakkers in Nederland met 21 procent, volgens een CBS-rapport.

In de hele EU breidden de bietenvelden uit met gemiddeld 16 procent. Dat is goed voor de boeren, voor de bodem en voor het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, denkt Van Klink. En het is goed voor zijn eigen businessmodel, dat draait op suikerbieten.

Agro en chemie

Met zijn bedrijf Dutch Sustainable Development (DSD) ontwikkelde Van Klink (foto rechts) een techniek om suikerbieten om te zetten in ethanol. Daar kun je van alles mee maken. "We realiseren het ons niet zo, maar ethanol zit in veel producten die we dagelijks gebruiken."

Hij noemt lijm, ontsmettingsmiddelen en verf. "Het wordt ook al vermengd in brandstoffen voor voertuigen. En je kunt er plastic van maken. Zo kun je fossiele grondstoffen vervangen door groene grondstoffen." Daarom ziet Van Klink heil in het koppelen van 'agro aan chemie'.

Diepe wortels

Suikerbiet is bovendien handig voor boeren bij het verplichte afwisselen van gewassen. "Je mag een gewas maar vier of vijf jaar op dezelfde grond telen", legt Van Klink uit. "Biet is één van de betere gewassen, omdat de plant diep wortelt. Dat verzet de grond op een andere manier dan gewassen die boven in de grond wortelen."

Een andere verwerking van bieten is ook nog eens voordelig voor boeren als er straks minder suiker wordt gegeten. Dat verwacht Van Klink namelijk wel, 'met de discussies over obesitas in de EU'. Van Klink: "Het is perfect als je de bietenteelt op pijl houdt en een nieuwe bestemming vindt. Daar springen wij op in."

Dalende prijzen

Vrees voor het quotum bestond er ook. Zouden de prijzen dalen omdat er meer bieten zouden worden geproduceerd? Zouden er net zulke bietenhopen ontstaan als de melkplassen na het beëindigde melkquotum?

De prijs is inderdaad gedaald, ziet Van Klink. "Twee of drie jaar geleden kostten suikerbieten tussen de 40 en 33 euro per ton. Dat is nu gedaald tot tussen de 22 en 30 euro in sommige Europese landen." Voor Nederland viel dat gelukkig mee. Van Klink zag de prijs blijven steken op 32,50 euro per ton.

Nederlandse controle

Nederland houdt de hoeveelheid bieten nog binnen de perken met speciale leveringsbewijzen voor boeren. Zo bereikte de opbrengst van suikerbieten in 2017 een recordhoeveelheid van 93 ton per hectare, blijkt uit het CBS-rapport.

Van Klink had al rekening gehouden met de huidige prijsdalingen en denkt nog steeds rendabel bieten te kunnen omzetten in ethanol. Als hij grotere fabrieken heeft dan. Zijn proeffabriek in Lelystad breidt hij nu eerst nog uit met een demonstratiefabriek in Zeeuws-Vlaanderen.

Het proces waarmee DSD bieten in ethanol omzet.

Valley of death

Daarna wil DSD de eerste commerciële fabriek bouwen. Maar dan moeten er eerst nog wat investeerders aan boord stappen. "We zwemmen nu nog in de Valley of Death en moeten daar dit jaar overheen zien te springen."

Als dat lukt, verwacht Van Klink in een paar jaar tijd winst te maken en over tien jaar al meerdere fabrieken voor suikerbiet-ethanol te hebben verkocht.