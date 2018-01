Stormschade nu al minstens 50 miljoen euro

De zeer zware storm van vandaag heeft al voor minstens 50 miljoen euro schade aangericht. En dat is nog maar een voorzichtige schatting van het Verbond voor Verzekeraars: "Dat is een ondergrens, er kunnen nog tientallen miljoenen bijkomen'', zegt een woordvoerder.

Ter vergelijking: de storm die op 4 januari over ons land raasde, veroorzaakte volgens de eerste schatting van het Verbond voor 10 miljoen euro aan schade. Bij elkaar opgeteld is de schade van alle stormen jaarlijks gemiddeld 50 miljoen.

Lees ook: wat kun je claimen bij de verzekering na stormschade?

Volgens het Verbond was de storm van vandaag "een fikse, zoals die maar eens in de paar jaar voorkomt." De brancheorganisatie komt morgenochtend met een eerste echte prognose. In 2007 en 2013 heeft Nederland ook stormen meegemaakt waarbij de schade rond de 100 miljoen tot 200 miljoen euro uitkwam.

De heftigste beelden van de storm

Op social media waren veel heftige beelden te zien van de storm die over ons land trok. Een compilatie van de opvallendste beelden.