Storm breekt record opgewekte windenergie: 'Zal vaker gebeuren'

De storm van gisteren zorgde voor een record aan opgewekte windenergie in Nederland, mat lector duurzame energie Martien Visser. "De komende jaren gaan we meer windenergie maken dan Denemarken."

Martien Visser houdt in taartdiagrammen de opgewekte energie uit zon, wind en biomassa bij op de website energieopwek.nl. Gisteren zag hij een record: Nederland wekte windenergie op voor 877.000 inwoners.

Dat kwam vooral omdat de storm zo lang aanhield, vertelt hij. "De wind was al begonnen om twaalf uur 's nachts, waaide de hele dag volop en duurde nog voort tot twaalf uur 's avonds." Maar het record ligt niet alleen aan de wind. "Er komen steeds meer windmolens bij in Nederland."

Eerste Kerstdag

Veel wind heeft effect op de stroomprijzen. Op Eerste Kerstdag werden die prijzen zelfs negatief. "Het waaide veel en er werd weinig energie verbruikt, dan komt het je oren uit."

Foto links: Martien Visser

Gisteren draaide de industrie weer volop, dus had de wind volgens Visser weinig effect op de elektriciteitsprijs. "Het aandeel windenergie is nog onvoldoende om de prijs van energie sterk te beïnvloeden."

App van Ed

De Lector Duurzame Energie berekent met zijn studenten van de Hanze Hogeschool al langer de duurzame opgewekte energie in Nederland. De studenten vroegen hem zo vaak om het aandeel van verschillende energievormen dat hij samen met hen maandelijkse updates ging publiceren in het innovatielab van de Groningse Hogeschool.

Toen Ed Nijpels, mede-opsteller van het Energieakkoord, daar lucht van kreeg, vroeg hij Visser om met financiële hulp van de SER de metingen toegankelijk te maken voor heel Nederland. "In de wandelgangen heet de website ook de 'app van Ed'."

Rekenmodellen

Het vorige record van 865.000 Nederlanders werd gebroken op 11 september 2017. Daarvoor heeft het vast wel eens nog harder gewaaid, maar toch weet Visser '100 procent' zeker dat er nog nooit zoveel is opgewekt. Hij meet pas sinds november 2016, maar er hebben nou eenmaal nog nooit zoveel windmolens in Nederland gestaan als nu.

Nou ja, meten. Visser en zijn studenten berekenen de opgewekte energie door hun rekenmodellen te voeren met een livestream van KNMI-gegevens. "Ik heb het wel eens gecheckt met de gegevens die Eneco dagelijks publiceert over opgewekte energie. Dat bleek goed overeen te komen."

Records verbreken

De komende jaren gaan de records nog vaak verbroken worden, voorspelt Visser. Er worden nog twee parken van samen 1400 megawatt gebouwd bij Borssele en er staat nog de bouw gepland van 700 megawatt aan windmolens bij IJmuiden.

Dat is best veel voor een klein land als Nederland, vindt hij. "Over een jaar of drie, vier wekken we meer windenergie op dan Denemarken." In absolute getallen dan. Relatief, dus vergeleken met het verbruik, wordt dat lastiger. "Omdat we een dichtbevolkt land zijn, met veel industrie."

Wind en zon

In de taartdiagrammen op de website van Visser is ook de opgewekte energie te zien uit biomassa en zon. Daaraan gaat hij nog andere soorten energieopwekking toevoegen, zoals geothermie en warmtepompen.

Zonnestroom maakt een veel kleiner deel uit van de totale opwek dan windenergie. Dat zal ook in de toekomst zo blijven, denkt hij. "Omdat er gewoon meer wind waait dan er zon schijnt in Nederland. Tegen een groot windmolenpark in Borssele (700 megawatt) kunnen nog niet eens alle zonnepanelen samen op."

Complementair

Wind en zon vullen elkaar aan met de wisseling van seizoenen. 's Winters is er meer wind en minder zon. Dat draait om in de zomer. Het heersende idee dat wind en zon elkaar ook aanvullen op dagbasis heeft Visser niet kunnen bevestigen. "Ik had ervan gehoord, maar ik kon het niet meten. Het waait 's nachts niet harder dan overdag."