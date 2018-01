Steeds meer lege plekken: marktkooplui geven er de brui aan

Groente en fruit, noten en kaas, je haalt het vaak op de markt. Maar onderbroeken, sokken of andere kleding steeds minder. Dat is te zien: het aantal kramen waar je textiel kunt kopen, is drastisch gedaald.

En dat zorgt voor lege plekken op markten in steden door heel Nederland, blijkt uit een steekproef van RTL Z.

De markten in onder meer Breda, Nijmegen, Amsterdam en Tilburg krimpen allemaal. In Breda is daarom onlangs het marktterrein opnieuw ingedeeld, in Amsterdam werd onlangs de 'Marktvisie' gepresenteerd, een plan om 'de Amsterdammer te verleiden vaker naar de markt te gaan'.

Steeds minder marktkramen

Ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt: het aantal marktkramen neemt af. Vorig jaar waren het er ruim 11.000, in 2009 waren het er nog ruim duizend meer.

Tussen 2014 en 2016 steeg het aantal kramen weliswaar weer iets, maar dat waren vooral kraampjes waar je eten kunt kopen. In de afgelopen tien jaar tijd, verdwenen ruim 500 van de 3000 kledingkramen.

Goedkope kledingwinkels

De grote boosdoener: grote modeketens zoals Zara, H&M en de Primark. "Dat zijn de zogenaamde paradox-ketens: je krijgt er bijna hoogwaardig design voor een spotgoedkope prijs", legt retaildeskundige Paul Moers uit.

"Het ziet er net iets beter uit dan op de markt en het is prettiger shoppen dan in de kou te staan morrelen." Daarnaast wijt Moers het verdwijnen van kledingwinkels van de markt ook aan de stevige online concurrentie.

Jan stopt na 42 jaar met zijn marktkraam:

Verslaggever Hans de Bruin sprak met marktkoopman Jan, die stopt omdat er te weinig klanten naar zijn kraam komen.