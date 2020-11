Winkel openen in coronatijd? Deze twee ondernemers wagen de sprong

Ondernemersfamilie

"Eigenlijk wilden we in mei al open, maar dat hebben we toen uitgesteld vanwege het uitbreken van het coronavirus", zegt Richard Bosschieter. Samen met zijn vrouw Rialda had hij al ruim een jaar een webshop in bakspullen. Een fysieke winkel was hun droom.

Door de tweede coronagolf liet het echtpaar zich niet meer tegenhouden. "We dachten: als we nu niet starten met de winkel, wanneer dan wel?", aldus Richard, die uit een ondernemersfamilie komt. Zijn vader heeft een groothandel in artikelen voor kinderdagverblijven.