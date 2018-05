Sony voor 2,3 miljard dollar volledig eigenaar van EMI

Het Japanse Sony heeft een flinke slag geslagen: het wordt volledig eigenaar van EMI Music. Dat bedrijf heeft een gigantische catalogus aan muziekrechten.

Sony was al voor 40 procent eigenaar van het bedrijf en koopt nu voor 1,9 miljard dollar (1,6 miljard euro) de rest over van investeerder Mubadala. Dat is het investeringsfonds van de oliemiljarden van de Verenigde Arabische Emiraten. De totale overnamesom komt vanwege bonussen voor het management uit op 2,3 miljard dollar, schrijft Bloomberg.

In de collectie van EMI zitten meer dan twee miljoen liedjes van onder meer Queen, Carole King en de Motown-collectie. Ook bezit of beheert EMI Music de rechten van onder meer Kanye West, Alicia Keys, Drake, Pink, Pharrel Williams, Calvin Harris en Sia.

Rechten van de Beatles

De overname van de aandelen EMI is de eerste grote aankoop door Sony onder de nieuwe topman Kenichiro Yoshida die sinds april op zijn post zit. De komende jaren wil hij meer geld verdienen met games, muziek en entertainment.

Met dochterbedrijven Sony/ATV en Sony Music Entertainment heeft Sony in totaal meer dan 2,3 miljoen auteursrechten, waaronder die op de muziek van de Beatles. Daarmee is het de grootste uitgever van muziek ter wereld.

Streamingdiensten

De aankoop lijkt vooral een strategische zet op het moment dat streamingsdiensten steeds populairder worden. In die strijd om de gunst van de consument is van grootste belang hoeveel keuze die heeft, wat de prijs van muziekrechten opdrijft.

De concurrentie op de streamingmarkt is nog steeds groot. Vandaag komt er een dienst bij: YouTube lanceert zijn muziekapp waarmee het de concurrentie aan wil gaan met marktleider Spotify en Apple Music.