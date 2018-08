Sancties VS tegen Russische bank om steun aan Noord-Korea

De VS heeft een Russische bank aan de sanctielijst toegevoegd omdat die zou hebben geholpen bij een transactie voor het massavernietigingsprogramma van het land.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was de bank betrokken bij het overmaken van een 'significant bedrag'. Dat bedrag zou overgemaakt zijn in opdracht van een in Moskou woonachtige bankchef van de Foreign Trade Bank (FTB), de belangrijkste Noord-Koreaanse bank voor transacties met buitenlandse valuta.

Daarmee worden de sanctievoorwaarden van de VS en de Verenigde Naties tegen Noord-Korea omzeild. "Onze sancties blijven van kracht totdat we een kernwapenvrij Noord-Korea hebben bereikt", aldus de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin in een persverklaring.

Nepbedrijf

De bankchef, Han Jang Su, stond al op de sanctielijst. Vandaag komt daar een andere Noord-Koreaan bij, net als de Russische bank Agrosoyuz en twee bedrijven die slechts als façade dienden voor de FTB. Om de sancties te omzeilen, opende de Noord-Koreanen rekeningen voor de nepbedrijven bij de Russische bank.

Tussen 2009 en 2017 verwerkte de Russische bank miljoenen dollars aan Noord-Koreaanse tegoeden. Begin dit jaar nog stortte een Noord-Koreaans bedrijf voor 2,5 miljoen dollar aan Russische roebels bij Agrosoyuz.

Tegoeden bevroren

De sancties houden in dat alle bezittingen en belangen van Agrosoyuz in de VS of in handen van Amerikaanse staatsburgers worden bevroren. Voor de twee bankmedewerkers geldt dat hun bezittingen in de VS, als zij die hebben, zijn bevroren en dat Amerikanen geen zaken met ze mogen doen.

