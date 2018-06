Sancties VS domper voor Iraans team, bondscoach woest op Nike

De sancties van de Verenigde Staten treffen ook het Iraanse voetbalelftal. Enkele voetballers spelen op Nikes en dat bedrijf is Amerikaans, dus die mogen geen schoenen leveren.

De bondscoach van Iran, de Portugees Carlos Queiroz, eist excuses van sportkledinggigant vanwege hun 'arrogante houding'. Het bedrijf liet in een verklaring weten dat het vanwege de 'Amerikaanse sancties als Amerikaans bedrijf' geen schoenen kan leveren aan de spelers.

Dat statement is in het verkeerde keelgat van de coach geschoten. Hij noemt het onnodig: "Iedereen weet van de sancties", zegt hij tegen Sky Sports. "Het is belachelijk om dit te zeggen tegen een paar jonge spelers." De coach hoopt dat de rel positief uitpakt: "Het is een bron van inspiratie voor ons."

Het gaat om schoenen voor enkele spelers. Het staat Iraanse spelers wel vrij om zelf schoenen van Nike te kopen en tijdens het toernooi te dragen. Over de broekjes en shirts zijn er geen zorgen: die worden geleverd door het Duitse Adidas. Dat bedrijf geeft bij CNBC aan dat ze het team niet sponseren, maar het uniform voor een scherpe prijs verkopen.

De Amerikaanse president Donald Trump zette begin mei een streep door het nucleaire akkoord met Iran. Als gevolg daarvan worden sancties die waren opgeheven als gevolg van het akkoord opnieuw ingesteld. Die sancties verbieden buitenlandse bedrijven om nog handel te drijven met Iran.

