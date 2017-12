Reddingssloep wordt zelfvarend schip met behulp van AI

Het begon als een boot om af en toe onder het genot van een biertje door Amsterdam te varen, maar vandaag maakt de verbouwde reddingssloep X - AI van het Amsterdamse bedrijf Xomnia de eerste tocht als zelfvarend schip.

Met behulp van vijf webcams 'ziet' de computer aan boord waar het schip is, welke obstakels er zijn en hoe de motoren daarop moeten reageren. De boot wordt bestuurd met artificial intelligence: de computer heeft zichzelf geleerd hoe hard de motoren moeten draaien op basis van wat de webcams zien.

"Als wij gingen varen, verzamelde de pc data van de camera's en het vermogen van de motoren", legt Pieter Boon, partner van Xomnia uit. "Die tochtjes leverden 1 gigabyte per minuut aan data op, waarmee de boordcomputer zichzelf heeft geleerd hoe het zelfstandig moet varen."

Bedoeld voor personeelsuitjes

De boot wordt aangedreven met twee elektromotoren en vier zogenaamde jet thrusters, een soort pompen die water opzuigen en weer uitspuiten waarmee het schip sneller kan draaien en keren.

Het bedrijf had de boot gekocht 'als leuke secundaire arbeidsvoorwaarde', vertelt Boon. "We wilden er tochtjes met het personeel mee te maken." Maar de reddingssloep, gebouwd om op volle zee mensen te redden, was door de dieselmotor nogal moeilijk te besturen. "Dat leverde veel krassen op en bovendien ging de koppeling kapot vanwege het naar voren en achteren manoeuvreren", legt Boon uit.

Kunstmatige intelligentie

Omdat de motor toch vervangen werd, was de beslissing om het schip zelfvarend te maken, snel genomen. Met de kennis van kunstmatige intelligentie in het bedrijf zijn 'de spieren (de motoren) met het brein (de pc) aan de ogen (de webcams) gekoppeld', aldus Boon.

De reacties van andere schippers zijn positief, vertelt hij. "We krijgen veel vragen." Het schip vaart nog niet zonder bemanning: "Dat moet je ook niet willen, we hebben ook een grote noodknop aan boord. Met een druk op de knop neem ik de besturing weer over."

Enthousiasme

In de binnenvaart wordt enthousiast gereageerd op de zelfvarende boot van Xomnia. Onlangs werd een samenwerkingsverband gestart met rederij Shipping Factory. Dat bedrijf, dat jaarlijks 100.000 containers tussen Rotterdam en het achterland vervoert, test met het binnenvaartschip Saluté ook toepassingen om op termijn semi-autonoom te varen.

"Remco Pikaart (de eigenaar, red.) is er al langer mee bezig, wij zijn voor hem de missing link", zegt Boon. "Hij profiteert van onze kennis van kunstmatige intelligentie, wij van alle data die hij met de traditionele middelen zoals radar op zijn schepen verzamelt."

'Wij zijn er heel erg ver mee'

Volgens Boon is hun schip het eerste dat zelfstandig kan varen met behulp van kunstmatige intelligentie. "Qua aanpak zijn wij echt de eerste ja, voor zover wij kunnen zien", zegt hij. "Dat wordt ook door iedereen beaamd: wij zijn er echt heel ver mee."

De twee kwamen met elkaar in contact tijdens de Smart Shipping Challenge van Rijkswaterstaat, die dit evenement organiseerde om initiatieven voor efficiëntere en schonere binnenvaartschepen te stimuleren. De binnenvaart wordt door de infrastructuurbeheerder gezien als een belangrijk alternatief voor het dichtslibbende wegennet.

