Rechter: OV-staking maandag en dinsdag mag doorgaan

De staking in het streekvervoer die FNV voor volgende week maandag en dinsdag heeft aangekondigd mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Utrecht besloten in een kort geding dat de vervoerders hadden aangespannen om de stakingen tegen te houden.

De vervoerders waren naar de rechter gestapt omdat staken aan het begin van de meivakantie een 'maatschappelijk ontwrichtende' werking zou hebben. Maar volgens de rechter weegt het recht om te mogen staken zwaarder, ondanks de schade en hinder die erdoor wordt veroorzaakt.

De Utrechtse rechter erkent dat de werkgevers door de staking voor het blok worden gezet en dat ook derden (reizigers) er de dupe van zijn. Maar dat is niet genoeg voor het verbieden van de staking, daar is het vanuit maatschappelijk oogpunt niet ernstig genoeg voor.

Alle streekbussen en -treinen

Het gaat om al het streekvervoer, dus ook de treinverbindingen waar geen NS-treinen rijden. De stadsbussen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden wel, maar de streekbussen van de Rotterdamse maatschappij RET niet.

​​"Dit is wel balen", reageert ​Fred Kagie, voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer. "Het stakingsrecht is ruim geformuleerd, dus er mag gestaakt worden. Het is zoals het is." Hij voegt nog wel toe dat het onduidelijk is of al het personeel gaat staken. "We gaan nu de bonden uitnodigen voor een veiligheidsoverleg."

Ruzie om nieuwe cao

Het conflict tussen vakbond FNV en de werkgevers speelt al maanden en draait om een nieuwe cao. De vakbonden willen meer loon en betere afspraken over de werkdruk. In januari werd eerst gestaakt en vervolgens werd een akkoord over bereikt.

In drie jaar tijd zou het loon met 8,3 procent omhoog gaan en buschauffeurs en andere werknemers mogen maximaal om de 2,5 uur naar de wc. Maar de leden van de FNV keurden het akkoord af, de onderhandelingen zitten sindsdien vast. "En deze staking zal ons niet dichter bij elkaar brengen, denk ik", besluit Kagie.