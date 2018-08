Rabobank-topman Draijer: droogte kost boeren 30 procent omzet

De al weken aanhoudende hitte en bijbehorende droogte loopt flink in de papieren voor boeren. Volgens Rabobank, dat traditioneel veel boeren als klant heeft, kost de droogte de boeren gemiddeld 30 procent omzet.

"Boeren hebben het zwaar op dit moment omdat die droogte er natuurlijk echt op inhakt", vertelt topman Wiebe Draijer aan RTL Z.

Mogelijk hulp van de bank

De bank gaat met boeren praten 'om ze daar waar nodig door de liquiditeitsdip heen te helpen', voegt hij toe. De financiële problemen zijn volgens hem niet structureel, het gaat om een tijdelijk tekort aan cash.

Voor financiële steun zijn boeren aangewezen op zichzelf of hun bank. De overheid gaat ze niet compenseren voor eventuele schade, meldde minister Carola Schouten van Landbouw na een oproep van brancheorganisatie LTO. Wel komt ze de boeren met een andere reeks maatregelen tegemoet, ze kunnen onder meer vragen om uitstel van het betalen van belasting.

De een z'n dood...

Hoewel de situatie per boer verschilt, hebben de meesten echt last, zegt Draijer. Toch zijn er ook wel wat agrariërs die baat hebben bij de situatie. "Sommige boeren staan er eigenlijk goed voor of profiteren van het feit dat zij toevallig wel een regenbui hebben gehad waar anderen dat niet hadden, terwijl de prijzen voor die producten die ze maken, neem aardappelen, heel hoog zijn", legt hij uit.

De bank zelf heeft vooralsnog bepaald geen last van de droogte. Door de soepel draaiende Nederlandse economie hoefde de bank minder af te boeken op probleemleningen en ging de winst fors omhoog.

Risico's: handelsoorlog en brexit

En dat zal voorlopig nog wel even zo blijven, verwacht Draijer, al houdt de bank ook al rekening met tegenslag vanwege de ontwikkelingen in de wereldeconomie. "We hebben echt te maken met een omgeving die onzeker is als het gaat om de grote handelsoorlog en de brexitscenario's."

Gecorrigeerd voor onder meer reorganisatiekosten, krikte Rabobank zijn onderliggende bedrijfsresultaat voor belastingen met 2 procent op. De nettowinst bedroeg bijna 1,7 miljard euro, wat 12 procent meer is dan in het eerste halfjaar van 2017.

Hypotheekportefeuille iets kleiner

Bij financiële concerns is de kapitaalbuffer belangrijk. De zogenoemde CET1-ratio, die hier inzicht in geeft, versterkte tot 15,8 procent.

Door de lage rente in Europa liep de rentewinst wel licht terug. Mede doordat klanten extra bleven aflossen op hun hypotheken daalde ook de totale hypothekenportefeuille van Rabobank iets, tot een kleine 192 miljard euro. Het aandeel van Rabobank op de markt voor nieuwe hypotheken zakte daarnaast van 22 naar 20 procent.

Boeren worden in het algemeen het hardst geraakt door de droogte, legt Frederieke Hegger uit: