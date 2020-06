Europese top over ongelooflijk veel geld: dit staat er op het spel

Gaan ze er vandaag uitkomen?

Waarschijnlijk niet. "In Den Haag verwacht men op de aankomende top absoluut geen akkoord. Via een videoconferentie is het lastig om onder druk een deal te sluiten, dus wordt eerder op juli gemikt, wanneer de leiders waarschijnlijk fysiek bij elkaar komen", zegt politiek verslaggever Fons Lambie.

"Nederland houdt tot nu toe stand in de samenwerking met - afhankelijk van wie je het vraagt - de 'verstandige vier' of 'vrekkige vier'. Toch zie je premier Rutte benadrukken dat het ook in het Nederlands belang is dat een compromis wordt gevonden. Geen akkoord is geen optie, de vraag is alleen wanneer. Misschien al in juli, anders in het najaar."

Ook voorzitter Charles Michel van de Europese Raad, zoals de club van regeringsleiders heet, verwacht niet dat er morgen een deal wordt gesloten. "We willen zo snel mogelijk tot een akkoord komen. Dat ligt nog niet meteen binnen bereik, dus zullen we de komende dagen en weken hard moeten werken. Als we de gesprekken aanvatten met zin voor verantwoordelijkheid en de wil om deze enorme uitdaging eensgezind en krachtig te boven te komen, dan zullen we slagen in onze opzet."