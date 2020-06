Brexitonderhandelaar EU gefrustreerd: 'Zo kunnen we niet doorgaan'

Britten zijn milder

Opmerkelijk is dat de Britse reactie op de mislukte onderhandelingsronde, in ieder geval op papier, een wat verzoenender toon heeft. VK-onderhandelaar David Frost schrijft weliswaar dat er weer weinig progressie is geboekt, maar dat de gesprekken 'positief van toon' zijn. "De onderhandelingen gaan door en we blijven gecommitteerd aan een succesvolle uitkomst."

Wel schrijft Frost erbij dat de grens wordt bereikt van wat er mogelijk is aan de virtuele onderhandelingstafel. Wat hem betreft worden de gesprekken intensiever en moet er meer haast gemaakt worden.