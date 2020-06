Kamer tegen handelsdeal met Zuid-Amerika

Miljardenhandel

De EU exporteerde in 2017 voor 44 miljard euro naar de landen en importeerde voor 42 miljard euro. Het doel van het verdrag is om de vrije handel en vrij verkeer van goederen tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse landen verder te stimuleren.

Maar het verdrag ligt al langer onder vuur. Critici waarschuwden eerder al voor de negatieve effecten voor Europese rundvlees-, kippenvlees-, suiker- en ethanolsectoren.

Gevolgen voor milieu en boeren

Ook in de Kamer zijn er al langer zorgen. Onder andere vanwege de gevolgen voor het milieu en de boeren. Er zijn zorgen dat de Mercosur-landen produceren onder lagere standaarden. Dat zou de concurrentiepositie van Nederlandse boeren ondermijnen. De Nederlandse vleessector bijvoorbeeld is bezorgd dat het last krijgt van Braziliaanse boeren.

Voorstanders zeggen juist dat het verdrag er ook toe moet leiden dat het de landen de Europese standaarden van voedselveiligheid overnemen.