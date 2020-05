Het EU-wederopbouwfonds: wat is het en wat krijgen wij ervan?

Herstelfonds

Het herstelfonds is veruit het grootste deel van het pakket. Dat bestaat uit 560 miljard euro waarvan 310 miljard kan worden verstrekt als giften aan EU-landen en – als daar behoefte aan is – 250 miljard aan leningen. Voor nu richten we ons even op de giften.

Landen die aanspraak willen maken op dit geld moeten een plan indienen hoe ze de komende jaren willen hervormen en het geld willen investeren om sterker uit de crisis te komen.

Het belangrijkste is dat de investeringen moeten zorgen voor meer groei in de toekomst en een weerbaardere economie. Het geld wordt wel gekoppeld aan de doelen van de EU: dat wil zeggen dat het vooral gebruikt kan worden voor groene projecten en investeringen in de digitale infrastructuur.

Maar het is niet zo dat je met het beste plan per se het meeste geld krijgt, want de EU wil dat het geld vooral terecht komt bij de landen die het het hardst nodig hebben. Daarvoor is een ingewikkelde formule verzonnen die onder andere de omvang van de economie afgezet tegen het aantal inwoners en de werkloosheid meeweegt. Het resultaat van dat rekensommetje is dat Nederland van de 310 miljard euro die klaarligt voor giften maximaal 1,68 procent kan ontvangen, zo'n 5,2 miljard euro.

Italië en Spanje krijgen het meest uit deze pot, omdat het grote landen zijn met de nodige financiële problemen. Beide landen mogen rekenen op een bedrag van van meer dan 60 miljard euro aan giften uit het herstelfonds.