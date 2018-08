Peso zakt verder weg, rentetarief Argentinië naar recordhoogte

De centrale bank van Argentinië verhoogt onverwachts het belangrijkste rentetarief van 40 naar 45 procent, het hoogste rentetarief ter wereld. Directe aanleiding is de verdere koersdaling van de peso, die dit jaar al 38 procent in waarde is gedaald.

De koersdaling dwingt de Banco Central de la República Argentina opnieuw tot het nemen van maatregelen om de stijgende inflatie een halt toe te roepen en de peso te redden, meldt Bloomberg. Zo is de dagelijkse verkoop van dollars uitgesteld en wordt een programma van kortlopende leningen beëindigd.

De centrale bank greep dit jaar al drie keer eerder in. Desondanks is de Argentijnse munt al meer dan een derde van zijn waarde verloren. Dat is wereldwijd de grootste waardedaling van een munt na de Turkse lira, die alsmaar verder onder druk staat door afhakende investeerders en de verslechterde relatie tussen Turkije en de Verenigde Staten.

Monetaire malaise

Argentinië worstelt al langer met forse overheidsschulden. In 2001 ging het Zuid-Amerikaanse land bankroet en moest er veel geleend worden voor het herstel. Sindsdien gaat het op en neer met de economie van het land.

Door de monetaire malaise zag president Mauricio Macri zich afgelopen mei genoodzaakt om aan te kloppen bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor financiële steun. Een maand later werd een noodkrediet van 50 miljard dollar verstrekt aan Argentinië, het grootste ooit in de geschiedenis van het IMF.

Dat was dezelfde maand waarin de oud-minister van Financiën Luis Caputo het stokje overnam van Federico Sturzenegger als president van de centrale bank. Sturzenegger gaf bij zijn ontslag toe dat hij zijn geloofwaardigheid bij beleggers had verloren.