Personeel gezocht: Nederland populair voor distributiecentra

Het aantal distributiecentra in ons land groeit zo hard, dat de rek er in sommige regio's uit is. Er is een tekort aan personeel en grond om op te bouwen wordt steeds schaarser. Ook voor Kuehne + Nagel, een van de grootste spelers in Nederland, is personeel vinden 'ontzettend lastig'.

"Vanaf de werkvloer tot mid- en senior level, overal is een tekort", vertelt Caroline Tjan van Kuehne + Nagel, een wereldwijd opererend distributiebedrijf uit Zwitserland met 23 locaties in Nederland. "Het is een enorme uitdaging om personeel te vinden, aan te nemen en te behouden."

Vanaf die locaties, met in totaal een oppervlak van 410.000 vierkante meter, doet het bedrijf de logistiek voor onder meer Albert Heijn, Nestlé, Starbucks, Cisco, Philips, Rolls Royce, Heineken, Pepsico en Nespresso.

Nijpend tekort

Het tekort aan geschikt personeel in de logistiek begint in sommige regio's zelfs nijpend te worden, blijkt ook uit een index van Tempo-Team, onderdeel van Randstad. "Globaal gezien we de meeste schaarste voor logistiek medewerkers in het midden en zuiden van het land", meldt een woordvoerder.

Vooral in de regio's rond Venlo, Eindhoven en Amsterdam was er eind vorig jaar een schreeuwend tekort aan personeel. In het laatste kwartaal van vorig jaar waren er ruim 50.000 vacatures, vooral magazijn- en logistiek medewerkers zijn veelgevraagd.

Werven op opleidingen

Om toch aan personeel te komen, werft Kuehne + Nagel zelfs op opleidingen logistiek. "We willen de aanwas meteen van scholen afhalen", vertelt Tjan. "Het is onze prioriteit om onszelf als werkgever zo aantrekkelijk en zichtbaar mogelijk te maken."

In Sittard-Geleen is er ook schaarste, bevestigt Maarten de Kever, woordvoerder van wethouder Pieter Meekels, die economie in z'n portefeuille heeft. "Er zijn veel Polen aan het werk en de werkloosheid in de regio is lager dan het landelijke gemiddelde, dat is jarenlang niet voorgekomen."

'Grond uitverkocht'

De vraag naar loodsen en warenhuizen om elektronica, kleding, parfum en andere spullen die je online kunt bestellen op te slaan en in te pakken om te versturen, stuwde vorig jaar zelfs de vastgoedmarkt naar een record. In totaal werd bijna 2 miljoen vierkante kilometer logistiek vastgoed verhuurd of verkocht, meldde de NVM vorige maand.

Dat is ook te merken in de gemeente Sittard-Geleen. "Wij hebben geen grond meer voor nieuwe distributiecentra, we zijn uitverkocht", vertelt de Kever.

Enorm achterland

De gemeente is vanwege de ligging een populaire plek voor bedrijven om hun distributie te organiseren. "Je hebt hier een enorm achterland: Nordrhein-Westfalen heeft meer inwoners dan Nederland en je bent ook zo in Luik", vertelt De Kever.

"We zitten op het kruispunt oost-west en noord-zuid, aan de snelweg Antwerpen - Keulen en de A2", zegt hij. Daarnaast is er vervoer over water mogelijk via het Julianakanaal en via het spoor.

Genoeg grond in Venlo

Diezelfde voordelen biedt Greenport Venlo ook op industrieterrein Trade Port Noord, waar op dit moment twaalf distributiecentra staan of worden gebouwd. Er zijn vooral veel modebedrijven te vinden, zoals Michael Kors, Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Under Armour, laat woordvoerder Marion Poulissen van Greenport Venlo weten.

Greenport Venlo, met de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Venray en de provincie Limburg als aandeelhouders, heeft nog geen 'nee' hoeven verkopen aan bedrijven. In tegenstelling tot het zuidelijker gelegen Sittard-Geleen, is er nog zo'n 170 hectare grond beschikbaar.

Eisen aan bedrijven

De grote vraag naar grond in Sittard-Geleen zorgt er wel voor dat de gemeente eisen kan stellen aan bedrijven, zoals dat ze minimaal twee van de drie transportmogelijkheden moeten gebruiken.

"Het is zonde om onze industriegrond alleen te gebruiken voor transport over de weg terwijl er overheidsgeld is geïnvesteerd in de containerterminal aan het water", legt De Kever uit.

In de haven van de gemeente in Born is zelfs een apart douanekantoor, zodat containers uit Rotterdam zonder vertraging met een binnenschip naar Limburg gevaren kunnen worden.

Blauwe banaan

Het zuiden van Nederland ligt heel centraal in de zogeheten blauwe banaan. Dat is een economische regio die zich banaanvormig uitstrekt van het noord-westen van Engeland tot het noorden van Italië. De kleur blauw zou zijn afgeleid van de kleur van de vlag van de Europese Unie of verwijzen naar de arbeiders, 'blue collar workers', die werken in de fabrieken in de regio.

"De Nederlandse markt heeft alles: toegang tot zee via de Rotterdamse Haven en de lucht via Schiphol en het is goed bereikbaar via land en spoor", vertelt Tjan van Kuehne + Nagel. "We halen alles binnen via Nederland, maar verspreiden het ook weer verder."

In Sittard-Geleen zijn onder meer de distributiecentra van automerken Mitsubishi en Volvo gehuisvest. Volvo heeft de distributie uitbesteed aan bezorger DHL, dat mede voor dit doel zijn intrek heeft genomen in een van de grootste gebouwen van Nederland.

Dat gebouw is eigendom van Leeyen Vastgoed, die het gebouw uit de grond stampte zonder dat het van tevoren al huurders had.

'Geografische ligging'

De keuze van DHL voor Nederland ten opzichte van België of Duitsland heeft twee redenen, vertelt een woordvoerder van het Duitse bedrijf: "De geografische ligging, het vestigingsklimaat, zoals dat ook aantrekkelijk is voor andere buitenlandse bedrijven, en goed gekwalificeerd personeel."

Dat is nog wel te vinden, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, 'maar we moeten er wel wat harder aan trekken', aldus de woordvoerder.

'Gok is goed uitgepakt'

"We hebben gewoon de gok genomen en dat is goed uitgepakt", vertelt een woordvoerder van het bedrijf. "We hebben geen probleem om het vol te krijgen, we zijn nog in onderhandeling met enkele partijen." Of er ook buitenlandse bedrijven interesse hebben, wil hij niet zeggen.

Voor wie nieuwsgierig is, hoe zo'n distributiecentrum eruitziet, we namen onlangs een kijkje bij Bol.com in Waalwijk: