Pensioenfondsen verliezen miljarden door coronavirus: kortingen op de loer

Dramatische daling PFZW

De actuele dekkingsgraad van pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het eerste kwartaal dramatisch gedaald. PFZW begon dit jaar positief gestemd met een actuele dekkingsgraad van 99,2 procent, maar komt na het eerste kwartaal uit op een dekkingsgraad van 83,5 procent.

Het is niet eerlijk of terecht om alleen maar naar de actuele dekkingsgraad te kijken, die is erg koersgevoelig en heeft ook harde klappen gekregen door de olieprijzenoorlog die werd uitgevochtend. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden, komt uit op 94 procent, waar het eerst 96,5 procent was.

PFZW zit in een lastig parket, want als de beleidsdekkingsgraad eind 2020 onder de grens van 104,3 procent uitkomt, zijn er pensioenverlagingen nodig. Op dit moment is het fonds verantwoordelijk voor het pensioenvermogen van bijna 3 miljoen (oud-)zorgmedewerkers.

ABP daalt ook hard

Het pensioenfonds voor 3 miljoen (ex-)ambtenaren, ABP, heeft te maken met een zelfde soort daling. De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde van 97,8 procent naar een magere 82,0 procent. De beleidsdekkingsgraad kwam ook lager uit, en zakte van 95,8 procent naar 93,0 procent.

ABP heeft op dit moment 420 miljard euro in kas, maar moet nu en in de toekomst ruim 512 miljard euro uitkeren. Het pensioenfonds zag in het afgelopen kwartaal 45 miljard euro in rook opgaan, een negatief rendement van bijna 10 procent.