Flexwerkers financieel kwetsbaar: een derde heeft amper spaargeld

Een derde van de flexwerkers tussen de 20 en 45 jaar oud heeft bijna geen spaargeld. Dat is een probleem omdat juist de banen van flexwerkers als eerste in gevaar komen door de coronacrisis. Als de flexwerker zonder baan komt te zitten, komt die dus sneller financieel in de problemen.

Bijna 35 procent van de flexwerkers heeft minder dan 2.500 euro spaargeld, blijkt uit een enquête van de Rabobank onder 12.000 flexwerkers tussen de 20 en 45 jaar oud die zelfstandig wonen en geen fulltime studenten meer zijn. Dat is ruim onder de 3.500 euro die het Nibud adviseert om achter de hand te houden als je een inkomen op bijstandsniveau hebt. Als deze flexwerkers zonder werk komen te zitten, hebben zij dus geen uitgebreid financieel vangnet om op terug te vallen. Nederland heeft meer dan 3 miljoen flexwerkers, waarvan de helft in de leeftijdsgroep 20 tot 45. Van alle flexwerkers lijken de oproep- en uitzendkrachten er financieel het minst voor te staan. 50 procent van hen heeft 2.500 euro of minder aan spaargeld. Bijna 20 procent zegt helemaal geen geld achter de hand te hebben. Het financieel vangnet is nog kleiner voor de flexwerkers die geen partner hebben met een vast contract. Dat gaat om zo'n 25 procent van alle flexwerkers, meldt Rabobank. Met name jonge flexwerkers kunnen daardoor sneller in de knel raken. Door de coronacrisis lopen juist flexwerkers een groot risico om hun werk kwijt te raken. Ondanks de miljardenhulp van het kabinet aan bedrijven, zijn de afgelopen tijd al veel mensen met een flexibel dienstverband hun baan kwijtgeraakt . Het is een van de redenen dat minister Koolmees zoekt naar een manier om die flexwerkers tegemoet te komen. De bank geeft een aantal voorzetjes: een tijdelijke verlenging van de standaardperiode van de WW-uitkering, een tijdelijke verhoging van de WW-uitkering of dezelfde versoepeling van de bijstand als voor zzp'ers.