20 procent zzp'ers heeft buffer voor maximaal drie maanden

Dat blijkt uit de enquête die onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder zelfstandigen die eind vorig jaar werd afgenomen.

Het gaat dus om cijfers van voor de uitbraak van het coronavirus. Op dit moment hebben ondernemers in het hele land het zwaar door de gevolgen van het coronavirus.

Zzp'er moet eigen buffer organiseren

Veel opdrachten worden afgezegd en mensen komen met weinig of geen werk thuis te zitten. Zzp'ers lopen, net als andere ondernemers, altijd al een bepaald risico. Wie in dienst is van een bedrijf krijgt doorbetaling van het loon bij ziekte, en er wordt automatisch voor het pensioen gespaard.

Bij zzp'ers is dat niet het geval. Die moeten er zelf zorg voor dragen dat ze geld opzij zetten voor zaken als vakantie, ziekte en pensioen. Daarom is de buffer van een zzp'er ook vaak een zorgpunt: hoe lang kan iemand vooruit zonder inkomsten.

Het nibud raadt aan om minimaal drie tot vijf keer het gemiddelde maandinkomen als buffer aan te houden. Wie dat niet doet of heeft gedaan, kan door het wegvallen van werk door de coronacrisis in acute geldnood komen.

40 procent kan jaar of langer rondkomen

Nederland telt ruim 1,2 miljoen zelfstandig ondernemers. Bijna 1 miljoen daarvan heeft geen personeel. Iets meer dan 40 procent van die groep zonder personeel schat in ruim een jaar of langer rond te kunnen komen zonder inkomen uit het bedrijf. Bij zelfstandigen met personeel gaat het om 33,7 procent.

Ongeveer 10 procent van de zelfstandigen heeft voldoende buffer om 3 tot 6 maanden zonder inkomen door te kunnen komen. Zo'n 12,5 procent van de zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) redt het een half jaar tot 1 jaar. 15 procent heeft geen idee hoe lang ze het volhouden zonder inkomsten.