Huiseigenaren stellen vergroening uit tot na de coronacrisis

Bovendien willen de woningbezitters liever geen andere mensen over de vloer, blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis (VEH).

16 procent heeft groene plannen

Afgelopen maand vroeg VEH 1145 leden naar hun groene plannen, begin april deed de vereniging van huiseigenaren dat nog een keer. Wat blijkt? Voor de coronacrisis wilde 27 procent zijn woning verduurzamen, nu is 16 procent dat nog van plan.

Zonnepanelen plaatsen, isoleren of een warmtepomp installeren: het kost allemaal geld en huiseigenaren zijn onzeker over hun financiële toekomst. Hebben ze straks nog werk? Misschien moeten ze straks teren op hun spaargeld, dus dat houden ze graag nog even achter de hand.

Uit eerder onderzoek blijkt overigens wel dat huiseigenaren de kosten vaak wat hoger inschatten dan ze daadwerkelijk zijn.