KLM blijft bij voucherregeling voor geannuleerde vluchten, negeert Brussel

KLM is niet van plan om passagiers waarvan de vlucht is geannuleerd toch een aanbieding te doen om hun geld terug te krijgen. De luchtvaartmaatschappij compenseert gedupeerden met vouchers, ook al is dat tegen de regels.

Net als veel andere luchtvaartmaatschappijen heeft KLM het overgrote deel van de vluchten moeten schrappen. Normaal gesproken krijgen passagiers van wie de vlucht is geannuleerd een paar opties: geld terug, via een andere route naar de plaats van bestemming, of de vlucht omboeken op een ander moment. Dat is ook volgens de Europese regels, die precies voorschrijven waar passagiers recht op hebben in dit soort gevallen. Regels opzij geschoven Maar die regels zijn terzijde geschoven door KLM. De omzet is al ineengestort en iedere cent moet nu worden omgedraaid om het bedrijf overeind te houden. Massaal tickets terugbetalen ziet KLM, net als de meeste andere airlines in Europa, dus niet zitten. "De huidige situatie is zo uitzonderlijk, gezien de hoge mate van onzekerheid rond het luchtvervoer alsmede de enorm hoge aantallen verzoeken van reizigers, dat KLM zich om die reden genoodzaakt ziet om van de normale procedure af te wijken", laat een woordvoerder weten En dus krijgen passagiers vouchers aangeboden. Die zijn twaalf maanden geldig en als ze dan nog niet zijn gebruikt krijgt de passagier alsnog zijn geld terug. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen maakte onlangs bekend dat ze dat een acceptabel alternatief vindt, gezien de uitzonderlijke situatie. Europese Commissie gepikeerd Maar dat is tegen het zere been van de Europese Commissie. Die deed vorige week nog maar eens een set richtlijnen voor de reisbranche de deur uit, waarin gesteld wordt dat de bescherming van de rechten van de passagiers, ondanks de crisis, niet veranderen. De Commissie herhaalt dat passagiers gewoon recht hebben op terugbetaling van de kosten als de vlucht is geschrapt of omboeking op een later moment. Dat een alternatief bieden om op korte termijn alsnog op de bestemming te komen nu niet kan, dat begrijpt de Commissie wel. "Als de vervoerder een voucher voorstelt, verandert dit aanbod niet het recht van de passagier om in plaats daarvan te kiezen voor terugbetaling", aldus de Commissie. Niets veranderd Maar voorlopig kiest KLM ervoor om dat te negeren. Op de vraag wat daarvoor de juridische basis is, verwijst KLM naar het ministerie, ondanks dat het de vouchers al aanbood voordat het ministerie bekendmaakte dit te gedogen én ondanks de brief van de Europese Commissie waarin de regels nogmaals worden verduidelijkt. KLM laat weten wel te voldoen aan de eisen die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt aan het gebruik van vouchers. Namelijk dat ze maximaal 12 maanden geldig zijn, en dat daarna alsnog terugbetaling volgt op initiatief van de luchtvaartmaatschappij zelf. Potentiële schade Hoeveel het KLM zou kosten om alle tickets van geannuleerde vluchten nu terug te betalen, wil de woordvoerder niet zeggen. "Daar doen we geen mededelingen over."