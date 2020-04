Enorme toestroom aan beleggers, ondanks dalende beurs

Beleggers wachten nog met kopen

Vanaf het moment dat de beurs grote dalingen liet zien, was er een lichte toename in het aantal nieuwe beleggers. De laatste twee tot drie weken is de stijging zelfs 'aanzienlijk', aldus woordvoerder Alexandra Schippers van ING Bank. In maart werden zes keer zoveel rekeningen geopend als een jaar eerder.

De nieuwe beleggers bij ING zijn wel afwachtend. Op een groot deel van de nieuwe rekeningen is nog geen geld gestort. Waar ze op wachten, is niet duidelijk.

Misschien op wat lagere koersen, of tot er meer duidelijkheid is over het verloop van het coronavirus, aldus Bob Homan, hoofd ING Investment Office.