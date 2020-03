Nibud komt met corona-bespaartips: 'Zeg op wat je kan missen'

Pas op met internetshoppen

Verder waarschuwt het Nibud voor de verleiding per e-mail: bij veel mensen stroomt de mailbox vol met mooie aanbiedingen. "Er zijn veel mensen die nu denken: ik betaal even 150 euro voor een sportapparaat voor thuis, of verdien het in deze lastige tijd om toch even iets anders leuks te kopen. Dat is een valkuil, als je het niet kan betalen."

Verder raadt het Nibud aan om zo snel mogelijk in actie te komen op het moment dat het erop lijkt dat je je baan en inkomen kwijt raakt. Als je in dienst bent, kan de werkgever via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) aan de overheid vragen om het volledige salaris door te betalen. Meer informatie staat hier.

Bij echte werkloosheid, dus als je contract afloopt, je ontslagen wordt of als een bedrijf failliet gaat, moet je je zo snel mogelijk melden bij het UWV.

Zzp-regeling

Voor zzp'ers is er een andere regeling, de TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Zzp'ers en andere zelfstandigen kunnen maximaal drie maanden inkomensondersteuning krijgen tot bijstandsniveau. Daarnaast is een bedrijfslening mogelijk.

Hoeveel inkomensondersteuning je ontvangt hangt ook af van de inkomsten en huishoudsituatie. Het bedrag hoeft niet te worden terugbetaald. Meer informatie voor zzp'ers is hier te vinden bij de Rijksoverheid of hier bij de Kamer van Koophandel.