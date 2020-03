Coronacrisis of niet, huizenkopers moeten nog steeds overbieden

Biedingsstrijd minder intens

Of de prijzen door de uitbraak van het virus op termijn gaan zakken, vinden de makelaars lastig te voorspellen. "Er is nog steeds een tekort aan woningen en de rente is nog laag, dus de ingrediënten zijn op zich goed", zegt Smit.

De vraag is wel hoe lang die rente laag blijft en wat consumenten doen als de coronocrisis lange tijd aanhoudt of zelfs ernstiger wordt. "Als de werkloosheid oploopt en het vertrouwen in de economie neemt af, dan zal de bereidheid om een huis te kopen afnemen", zei woningmarkteconoom Nic Vrieselaar van de Rabobank eerder tegen RTL Z.