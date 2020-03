Trendbreuk: ABN houdt rekening met stijgende hypotheekrente

Dat is de verwachting van ABN Amro.

Eerder ging de bank er nog vanuit dat, ondanks dat de hypotheekrente al historisch laag is, de rente verder zou dalen. Maar die voorspelling dateerde nog van voor het moment dat de coronacrisis in Nederland en in de rest van de westerse wereld in alle hevigheid losbarstte.

Rente omhoog

"Het is daarom aannemelijk dat de hypotheekrente eerder licht omhoog gaat dan omlaag, zoals wij eerder nog verwachtten. Dit geldt zowel voor leningen met een korte als voor leningen met een lange rentevastlooptijd", schrijft het economisch bureau.

De reden daarvoor is de financiële onzekerheid die opeens is ontstaan. Door de crisis verdampen bedrijfswinsten en beurskoersen dalen hard. Bovendien lopen de rentes op obligaties op, omdat de kans toeneemt dat bedrijven op termijn niet aan hun schuldverplichtingen kunnen voldoen.