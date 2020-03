Broekriem aanhalen: forse inkomensval door werktijdverkorting

Hoe werkt het?

Stel, je werkt in een schoenenwinkel. Je bent in loondienst en hebt een contract voor 38 uur. Maar door de coronacrisis koopt bijna niemand meer schoenen. Je baas besluit dat je nog 1 dag in de week moet komen werken. Voor die overige 30 uur stuurt hij je naar huis.

Je baas kan dan voor die uren dat je thuis zit werktijdverkorting aanvragen. Je blijft dan gewoon in dienst en krijgt ook salaris. Het UWV betaalt 70 procent van je loon aan je werkgever en hij betaalt dat weer aan jou.