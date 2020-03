Benzineprijzen dalen, maar zijn nog steeds best hoog

Benzineprijs nog steeds hoog

Overigens is de prijs aan de pomp, ondanks de daling, historisch gezien nog steeds behoorlijk hoog. De gemiddelde prijs aan de pomp sinds 1 januari 2018 was 1,64 blijkt uit een analyse van CBS-data. Daar zitten we dus nog steeds boven.

Het langjarig gemiddelde is nog een heel stuk lager. Van 2006 tot nu kostte een liter gemiddeld maar 1,56 euro. Dat is voor een groot deel wel weer te wijten aan de economische crisis van 2008. Ook toen zakte de handel in en daarmee ook de olieprijs.