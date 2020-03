Partners krijgen 6 weken verlof rond bevalling bij Unilever

Partners van iemand die net moeder is geworden, mogen straks zes weken lang met verlof. Daarbij worden ze volledig doorbetaald. Nu geldt bij Unilever nog de huidige regeling, waarbij partners tien dagen volledig doorbetaald krijgen. Het wettelijke minimum is sinds dit jaar vijf dagen.

Het extra lange partnerverlof is onderdeel van een nieuwe cao die vakbond CNV met Unilever heeft afgesloten. Volgens de vakbond is het partnerverlof bij Unilever in de nieuwe cao een stuk beter geregeld dan bij andere bedrijven.