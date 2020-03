Waarschuwing Aon: corona drukt dekkingsgraad pensioenen omlaag

Doordat het virus zich verder over de wereld verspreid zijn beleggers onrustig. Aandelen kregen flinke klappen. In januari was al te zien dat de pensioenen de effecten van het virus voelden, maar eind februari werd duidelijk dat de economische gevolgen van het virus veel groter zullen zijn dan eerder werd verwacht.

Zwaard van Damocles

Daardoor blijven kortingen als een zwaard van Damocles boven de pensioenfondsen hangen. De beleidsdekkingsgraad, die wordt gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, bleef vooralsnog wel stabiel op 102 procent. Het wettelijke minimum is tijdelijk 100 procent.

Dat betekent dat voor iedere euro die de fondsen nu en in de toekomst moeten uitkeren, er 1,02 euro in kas is. Dat is dus een klein overschot, maar als de actuele dekkingsgraad te lang onder de 100 procent blijft liggen, is er een serieuze kans dat de beleidsdekkingsgraad onder het kritieke minimum zakt.