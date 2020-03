Ondanks extreme drukte deden 410.000 mensen belastingaangifte op eerste dag

Tips voor je belastingaangifte

Voor veel mensen is belastingaangifte doen een vervelend klusje, maar het kan behoorlijk lonen om er even goed naar te kijken.

Een belangrijke tip om geld te besparen: als je aangifte moet doen (je krijgt daarover een brief of bericht in je digitale berichtenbox), doe het dan vooral niet te laat. Dat kan namelijk een flinke boete opleveren van 385 euro. Voor je die krijgt, moet je het trouwens wel bont maken: als je te laat bent, krijg je eerst nog een herinnering en daarna een aanmaning.

Nog een tip: meestal zijn de aftrekposten niet vooraf ingevuld door de Belastingdienst. Je bent een dief van je eigen portemonnee als je die niet opgeeft.

De belangrijkste post voor veel mensen is de hypotheekrenteaftrek. De rente die je hebt betaald over je hypotheek mag je van je bruto inkomen aftrekken. Daarmee verlaag je dus het bedrag waarover je belasting moet betalen. Omdat huizenbezitters per jaar al snel duizenden euro’s aan hypotheekrente betalen, levert deze aftrekpost ook vaak honderden tot duizenden euro's voordeel op.

