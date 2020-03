Fonds voor particulieren met asbestdak vanaf zomer beschikbaar

Hoe gevaarlijk is asbest?

Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die je met het blote oog niet kunt waarnemen. Adem je die in, dan kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Maar omdat asbest op zoveel plekken gebruikt is, ademt iedereen in de buitenlucht wel eens zo'n vezeltje in.

Pas iemand die vele jaren veel asbestvezels heeft ingeademd loopt een groot risico, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Denk bijvoorbeeld aan bouwvakkers, timmerlieden of mensen in de industrie die vroeger veel asbest inademden.

Het gevaar bij daken is daarom vooral groot bij brand, sterke verwering of bij bewerkingen zoals schuren of breken. Sommige deskundigen vinden dan ook dat je de daken moet laten liggen.