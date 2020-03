Vanaf vandaag kun je belastingaangifte doen: hier moet je op letten

Vooraf ingevuld

Als je online aangifte gaat doen op de website van de Belastingdienst of via de app dan is waarschijnlijk een groot deel al ingevuld. Inkomen uit werk (als je in loondienst bent), pensioen, spaargeld op de bank, de woz-waarde van je woning, heffingskortingen, et cetera. Maar je moet dit wel goed controleren en corrigeren of aanvullen als er iets niet klopt of ontbreekt.

Belangrijk is daarom om in ieder geval je jaaropgave van je werk erbij te pakken. Daarop kun je precies zien wat je in 2019 hebt verdiend en wat er al is ingehouden op je loon.