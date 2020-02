Woonlasten stijgen flink, huiseigenaren betalen gemiddeld 5,2 procent meer

Afvalstoffenheffing flink omhoog

In 157 gemeenten gaat de afvalstoffenheffing met meer dan 10 procent omhoog. In zes gemeenten is de stijging meer dan 50 procent. Etten-Leur stijgt het hardst: daar betalen huishoudens 151 euro (64 procent) meer voor het ophalen van afval dan in 2019.

De stijging wordt vooral veroorzaakt doordat gemeenten meer moeten betalen voor het storten en/of verbranden van afval. Dat was eerst 13 euro per ton afval, maar inmiddels gaat het om 31 euro. Die extra kosten voor de gemeenten worden doorberekend naar de burger.