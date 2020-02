Lonen stijgen het hardst in tien jaar tijd: meer dan 3 procent erbij

Om personeel te vinden moeten bedrijven steeds dieper in de buidel tasten. In januari stegen de lonen bij bedrijven met 3,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het is de grootste stijging in meer dan tien jaar.

In december was de loonstijging bij het bedrijfsleven nog 2,9 procent vergeleken met dezelfde maand in het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging komt vooral door spanning op de arbeidsmarkt en zat er al even aan te komen, legt Peter Hein van Mulligen van het CBS uit. Krapper en krapper "De arbeidsmarkt wordt al langer krapper en krapper. Als gevolg daarvan ging de loonstijging in 2019 al mondjesmaat omhoog. Een jaar geleden was het nog 2,3 procent", zegt hij. Bedrijven maken meer winst en dan komt een moment dat ook de vakbonden aan de deur kloppen, zodat ook de werknemers daarvan kunnen profiteren. "Dat gaat met een beetje vertraging", zegt Van Mulligen. Nog geen piek En er is meer goed nieuws: de verwachting is dat de loonstijging zijn piek nog niet heeft bereikt. Er komen nog steeds banen en vacatures bij, dus de krapte houdt voorlopig aan. Nog nooit eerder hebben zoveel mensen in Nederland betaald werk gehad, zegt Van Mulligen. "In het derde kwartaal zag je dat er voor iedere 100 werknemers 90 vacatures waren. Het is bijna 50 jaar niet zo extreem geweest. De arbeidsmarkt is nog steeds krap." Geen verrassing wel bijzonder Ondanks dat de stijging er dus wel aan zat te komen, is de loonstijging bij bedrijven bijzonder, zegt Van Mulligen. "De laatste keer dat het hoger was, was in maart 2009." Dat was net na het uitbreken van de crisis. Dat de lonen toen toch zo hard stegen, komt omdat de cao’s het jaar ervoor werden uitonderhandeld. Daarna ging het wel hard omlaag, zegt van Mulligen. Datzelfde effect is nu te zien in de loonstijgingen en werd ook al zo'n beetje aangekondigd door werkgeversvereniging AWVN, die ook cao-ontwikkelingen bijhoudt. De cao's waarin afspraken voor 2020 zijn gemaakt, bevatten gemiddeld gezien een stijging van meer dan 3 procent, aldus het AWVN.