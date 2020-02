Benzine tanken iets goedkoper door het coronavirus

Drie cent minder aan de pomp

En dat heeft uiteindelijk zijn weerslag op de prijzen aan de pomp. Sinds begin januari is de prijs van een liter Euro95 gemiddeld met een cent of drie gedaald, tot 1,77 euro.

De brandstofprijs is dus bij lange na niet zo hard gedaald als de olieprijs. Dat heeft meerdere oorzaken. Zo is de volledige daling van de olieprijs nog niet verwerkt in de prijs van benzine en diesel, dat duurt altijd een poosje. Maar de belangrijkste reden is dat de olieprijs slecht voor een beperkt deel de prijs van een litertje benzine bepaalt.