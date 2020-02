Stookkosten dalen door warme winter: '70 euro goedkoper'

En dat ga je merken op je energierekening. "Een gemiddeld huishouden kan deze winter nu al rekenen op een besparing van ongeveer 71 euro", zegt Essent-woordvoerder Ronald Sutmuller tegen RTL Z.

Volgens het bedrijf scheelt het iedere keer dat je de thermometer een graad lager zet zo'n 6 procent aan energie en dus geld. Het is daarmee de vraag of het na afgelopen januari - wereldwijd de warmste januari ooit gemeten - over heel februari warm blijft.

Voorlopig lijkt daar geen verandering in te komen, en dat is in ieder geval goed voor de portemonnee.