Nederlanders spaarden in jaren niet zoveel, ondanks lage rente

In totaal hadden Nederlanders vorig jaar 368 miljard euro aan spaartegoed, blijkt uit nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat is 13 miljard euro meer dan in 2018.

Laagste rente ooit

Dat we meer spaargeld hebben weggezet, heeft volgens DNB verschillende redenen. We zijn - netto - meer gaan verdienen. Door de lagere rente hebben we meer spaargeld nodig om een spaardoel te behalen. Ook kan meespelen dat we uit voorzorg meer gaan sparen.

De afgelopen maanden verlaagde ABN Amro de spaarrente voor consumenten naar 0 procent. Consumenten krijgen bij ING nog 0,1 procent, maar klanten met meer dan 1 miljoen moeten op bedragen boven het miljoen zelfs rente betalen om dat geld te mogen stallen.

De bijgeschreven rente is dan ook nog nooit zo laag geweest, blijkt uit de cijfers van DNB. Twee jaar geleden was dat nog 2 miljard euro, maar vorig jaar was dat nog maar 1,2 miljard euro. Deze jaarlijkse rente-inkomsten dalen al sinds 2012.