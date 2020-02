Hondenbelasting zat? Verhuis naar Noord-Nederland

Hondenbezitters zijn het beste af in de noordelijke provincies van ons land. Vooral in Drenthe: geen enkele gemeente in die provincie heft nog hondenbelasting.

Ook Groningen (vier van de 12 gemeenten) en Friesland (drie van de 18) zijn vriendelijke provincies voor de hondenbezitter, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Den Haag is duur In Zeeland daarentegen heffen elf van de dertien gemeenten deze belasting nog wel. Opvallend is dat Vlieland als enige Waddeneiland hondenbelasting int. Daar zit geen speciaal verhaal achter, zegt een woordvoerder van de gemeente. "Wij vinden het nog steeds nodig." In Den Haag zijn hondeneigenaren het duurst uit: zij betalen jaarlijks iets meer dan 124 euro per hond, stelt het CBS. Ter vergelijking: de inwoners van het veel kleinere Vlieland tikken 78,26 euro op jaarbasis af. In totaal verwachten de gemeenten die hondenbelasting heffen bijna 51 miljoen euro op te halen. Dat is 2,9 procent minder dan in 2019. Uitschieters naar boven In steeds minder gemeenten hoeven hondenbaasjes te betalen voor hun trouwe viervoeter. In 2010 ging het nog om 308 van de 431 gemeenten (71 procent). Dit jaar doen nog maar 193 van de 355 gemeenten aan hondenbelasting, oftewel 54 procent van alle gemeenten. Toch zijn er bij sommige gemeenten ook uitschieters naar boven. Zo inde de gemeente De Bilt vorig jaar 285 duizend euro met hondenbelasting; dit jaar verwachten ze 339 duizend euro binnen te halen. Verder gooit Leidschendam-Voorburg de tarieven flink omhoog en wil dit jaar 133 duizend euro hondenbelasting meer binnenhalen dan in 2018 (389 duizend ten opzichte van 256 in 2018). De belasting maakt maar een klein deel uit van de inkomsten van gemeenten: circa een half procent van alle heffingsopbrengsten. Lees ook: Gary strijdt al jaren tegen de 'blaftaks': 'Niemand weet waar het geld naartoe gaat'