Koopkracht stijgt meest voor werkenden met kinderen

De harde inkomensgrens voor huurtoeslag is vervallen. Het Nibud adviseert mensen om op toeslagen.nl zelf te controleren of zij in aamerking komen voor de toeslag. De grens wordt inkomensafhankelijk afgebouwd, waardoor meer mensen in aanmerking komen voor de toeslag.

Op de site van Nibud kan met de koopkrachtberekenaar uitgerekend worden hoe de koopkracht uitpakt voor specifieke gezinnen.