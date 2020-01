Japanse miljonair geeft 8 miljoen dollar weg aan twittervolgers als experiment

Maezawa heeft 6,9 miljoen volgers op Twitter en wenste hen op 1 januari een gelukkig nieuwjaar. Hij gaf mensen een week tijd om een bericht te retweeten. 1000 van hen zouden dan 1 miljoen Yen ontvangen.

Dat komt neer op een bedrag van 8100 euro per persoon. Ruim 4 miljoen mensen wilden daar wel kans op maakten en deden mee aan de actie. In de regels staat echter dat alleen inwoners van Japan deel mogen nemen, dus het is nog maar de vraag hoeveel mensen in aanmerking komen voor het geld.