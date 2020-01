Benzineprijs blijft maar stijgen: hier tank je goedkoop

Door de toegenomen spanningen in de Golfregio, zijn de olieprijzen verder opgelopen. In navolging daarvan stijgen ook de prijzen aan de pomp. Daar bovenop zijn ook de accijnzen op brandstof verhoogd in 2020, met ongeveer 1,5 cent per liter.

Inmiddels is de gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro 95 al 1,82 euro. Een jaar geleden was dat 20 cent minder. En dat scheelt behoorlijk, als je veel op de weg zit. Een volle tank van 50 liter kost je nu 10 euro meer dan een jaar geleden.

Goed zoeken

Het loont dus om op de kleintjes te letten en te zoeken naar de goedkope pompen. Twee weken geleden bracht Multitankcard al in kaart waar je het goedkoopst kan tanken in Nederland. De pompen die vorig jaar gemiddeld het goedkoopst bleken, staan allebei in Gelderland: de Tango in Groenlo en de Total in Ruurlo.

Gemiddeld kostte een liter benzine daar vorig jaar 10 cent minder dan het landelijk gemiddelde.