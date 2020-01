Heb je overwaarde op je huis? Zo ga je er slim mee om

Vanuit zijn kantoor in de Amsterdamse Jordaan adviseert hij zijn cliënten over hun persoonlijke financiële situatie. Met een vierkantemeterprijs die kan oplopen tot boven de 10.000 euro in zijn buurt kijkt hij niet op van een tonnetje meer of minder. "Het is vaak veel voordeliger om de rente niet af te trekken."

Nul risico voor bank

Als voorbeeld geeft hij een stel van in de dertig of veertig dat met een overwaarde van een half miljoen een nieuw huis koopt van 700.000 euro. Hoewel ze nog 'maar' twee ton nodig hebben, kunnen ze er ook voor kiezen om een aflossingsvrije lening van 350.000 euro te nemen. "Je betaalt dan maar 500 euro per maand meer, maar de grap is dat je dan heerlijk kunt leven."

Van de totale schuld is 200.000 euro voor de hypotheek (box 1), de overige 150.000 euro houden ze dan als cash over. In principe moet over die 150.000 euro vermogensbelasting worden betaald, maar omdat deze in box 3 valt, mag je deze verminderen met de schuld in box 3.

En dat is gunstig voor het stel uit dit voorbeeld. Van der Kwast: "De bedragen vallen dus tegen elkaar weg."