Cao-lonen zijn flink gestegen in 2019, maar of je dat merkt is de vraag

Loonstijging onderwijs valt mee

De loonstijging was afgelopen jaar in de drie cao-sectoren overheid, gesubsidieerd en particulier redelijk gelijk. Bij particuliere bedrijven stegen de cao-lonen met 2,4 procent, bij de overheid was het 2,6 procent. In 2018 steeg het bij de overheid met 2,4 procent, en bij particuliere bedrijven en in de gesubsidieerde sector een stuk minder.

Vooral mensen die in de horeca werken, of bij waterbedrijven en afvalbeheer, zagen hun cao-loon het meest stijgen, met gemiddeld 3,1 procent. In de informatie en communicatie was de loonstijging 1,6 procent.

In het onderwijs stegen de lonen vorig jaar nog met 2,8 procent, nu is dat 2,1 procent. Het CBS merkt daarbij op dat dat gebaseerd is op 63 procent van de afgesloten cao’s. In het basis- en voortgezet onderwijs zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt.