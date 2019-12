Heb jij een gezinspolis? Dat kan je veel geld kosten

Een van beide ouders

In veel gevallen kan een polis per persoon veel voordeliger zijn dan een gezamenlijke, becijferde Pricewise. "Daarmee kan elke partner inspelen op zijn of haar eigen zorgbehoefte en voorkom je oververzekering", aldus De Kok.

Van een stel dat een kind verwacht, hoeft bijvoorbeeld maar één van de twee verzekerden (uitgebreide) kraamzorg in het pakket te hebben. Een ander bekend voorbeeld is orthodontie bij kinderen. Daarvoor hoeft alleen de ouder verzekerd te zijn bij wie het kind op de polis staat.

Losse polissen

Pricewise vergeleek een aantal veelgekozen voordelige zorgpakketten met individuele polissen. Een stel met kinderen onder de 10 jaar, van wie één van de ouders een bril of lenzen heeft, kan 480 euro per jaar besparen door ieder een eigen zorgverzekering af te sluiten.

Een gezamenlijke basispolis, aangevuld met een brillen- en lenzenpakket kost hen 289 euro per maand. Twee losse polissen, een basis en een met brillen/lenzen, tellen maandelijks samen op tot 249 euro.